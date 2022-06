Windows 10 i 11 nie dla Rosjan. Na stronie Microsoftu błąd 404

O szczegółach pisze rosyjski DTF zwracając uwagę, że problem z pobieraniem Windowsa w Rosji sygnalizowany jest od połowy czerwca . Konkretnie chodzi o oficjalne narzędzie Media Creation Tool , które pozwala w łatwy sposób pobrać obraz systemu lub utworzyć nośnik instalacyjny USB. W ten sposób w dosłownie kilka minut można zdobyć instalator najnowszej wersji Windows 10 lub 11 i to prosto z serwerów Microsoftu.

Jak się okazuje, w Rosji takiej możliwości obecnie nie ma. Link do instalatora Media Creation Tool prowadzi do strony Microsoftu wyświetlającej błąd 404. DTF ustalił, że blokada faktycznie ma miejsce w przypadku dwóch rosyjskich dostawców internetu, za to podczas połączenia przez VPN instalator Windowsa jest bez problemu dostępny (podczas łączenia się z serwerów w Europie lub USA).