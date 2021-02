Windows 10 walczy z Flash Playerem. Tym razem łatka KB4577586 nie jest opcjonalna

Udostępnij:

Microsoft stawia kolejny krok na drodze do usunięcia Adobe Flash Playera z komputerów z Windows 10. Przypomnijmy – wsparcie tej technologii zakończono z końcem grudnia 2020 roku i od tego czasu Flash Player jest potencjalnym zagrożeniem, bo nie otrzymuje już aktualizacji bezpieczeństwa.

Aby pomóc użytkownikom w usunięciu Flash Playera z Windows 10, Microsoft już w październiku wydał łatkę KB4577586, jednak wówczas była tylko opcjonalna. Wiele osób nie zdawało więc sobie pewnie sprawy, że aktualizacja czeka w Windows Update, a ponadto, że faktycznie warto ją pobrać. Teraz, jak zwraca uwagę Windows Latest, KB4577586 ponownie jest wypychana do komputerów i tym razem opcjonalna nie jest.

Łatka KB4577586 tym razem nie jest opcjonalna, fot. Oskar Ziomek.

Okazuje się bowiem, że wystarczy "sprawdzić aktualizacje", by paczka KB4577586 została pobrana i po instalacji usunęła Flash Playera z Windows 10. Można więc zakładać, że z czasem zostanie automatycznie zainstalowana w komputerach, których użytkownicy nie zaglądają zbyt często do Windows Update, by sprawdzać dostępność łatek na własną rękę. Warto wiedzieć, że tej aktualizacji nie da się odinstalować.

Osoby, które wolą samodzielnie zająć się usunięciem Flash Playera z komputera, a dotychczas tego nie zrobiły, mogą skorzystać z oficjalnego narzędzia do dezinstalacji Adobe Flash Player Uninstaller, które można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.