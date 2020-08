Witryna pomoże ci wybrać imię dla dziecka, aby pasowało do wielu języków

Żyjesz w związku dwujęzycznym i chcecie nadać dziecku imię na zasadzie kompromisu? Albo rozważasz wyjazd na stałe zagranicę, więc dobrze byłoby, aby potomek nie czuł się wyobcowany? W takim pomóc może ci internetowe narzędzie MixedName.

MixedName to, jak poniekąd wskazuje sama nazwa, baza imion z funkcją filtrowania według zgodności z językami i kręgami kulturowymi. W tej chwili obsługuje 42 takie opcje, w tym Polskę. Wystarczy wpisać imię, aby dowiedzieć się w jakich regionach występuje. Co więcej, można wskazać dwa wybrane ośrodki, by od razu uzyskać listę propozycji.

Projekt stworzył fiński programista Bemmu Sepponen, który na co dzień żyje w Japonii i jest żonaty właśnie z obywatelką Kraju Kwitnącej Wiśni.

So my baby name website got a bajillion views after hitting one of the top slots on Reddit. I've been following all the best suggestions from the comment threads. Now what?