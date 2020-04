Wyciekły loginy i hasła do kont Zoom. Szybko trafiły na forum w dark webie

Udostępnij:

Zoom ma ogromne problemy z bezpieczeństwem użytkowników. Wraz z wzrostem ich liczby, pojawili się chętni łupu cyberprzestępcy. Na jednym z dark-webowych forów opublikowano 352 dane logowania kont Zoom.

Firma Sixgill zajmująca się cyberbezpieczeństwem odkryła wątek na jednym z forów w dark webie 352 kont Zoom. Informacje, które zdobył jego autor obejmowały: adres e-mail, hasło, ID spotkania oraz klucz i nazwę hosta. Niektórymi z ofiar kradzieży są użytkownicy płacący za plan usług premium. Konta zostaną wykorzystane między innymi do trollingu. O tym zapewnili już komentujący użytkownicy forum. Ale nie tylko.

"Konta mogą z pewnością służyć do trollowania właściciela konta lub tych, którzy dołączają do jego połączeń, ale te dane uwierzytelniające mogą być również wykorzystywane do wykradania danych korporacji lub ludzi, kradzieży tożsamości i innych niebezpiecznych działań” - mówił Dov Lerner z Sixgill, w rozmowie z serwisem Mashable.

Według raportu Sixgill, większość z 352 wykradzionych loginów należy do kont osobistych. Niewielka część z nich należała do instytucji edukacyjnych oraz małych firm. Wśród nich znaleziono również konto należące do jednej z ważniejszych instytucji opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych.

Nie wiadomo, w jaki sposób złodziej zdobył dostępy do 352 kont Zoom. Po ostatniej fali krytyki wobec aplikacji chyba nikogo to nie dziwi. Jeden z ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa stwierdził wręcz, że Zoom to malware. Nie wiadomo, czy twórcy aplikacji w ogóle będą sprawdzać, w jaki sposób wykradziono dane kont.