Xiaomi Mi Box 4S Pro: nowa przystawka z MIUI TV obsłuży rozdzielczość 8K

Xiaomi Mi Box 4S Pro to nowa wersja popularnej przystawki smartTV, która została właśnie zaprezentowana w Chinach. Cecha szczególna to obsługa rozdzielczości 8K, która z pewnością ucieszy właścicieli najnowszych telewizorów. Na razie nie potwierdzono czy i kiedy nowy Mi Box 4S Pro mógłby trafić na inne rynki, w tym polski, ale można przypuszczać, że to tylko kwestia czasu.

Xiaomi Mi Box 4S Pro od strony wizualnej przypomina znanego w Polsce Mi Boksa S. Obudowa nowego produktu jest jednak biała (jak w stosunkowo nowym Mi Boksie 4S), a wewnątrz drzemią nieco inne komponenty. Xiaomi zwiększył pamięć do 16 GB i z pewnością poprawił układ graficzny, bo teraz mowa jest o obsłudze rozdzielczości 8K. Urządzenie będzie działać pod kontrolą MIUI TV (a nie "czystego" Androida TV).

Xiaomi Mi Box 4S Pro, źródło: Xiaomi/Weibo.

W Chinach Mi Box 4S Pro ma kosztować 399 juanów, czyli w bezpośrednim przeliczeniu i bez podatków około 230 złotych. Choć możliwości przystawki smartTV w takiej cenie mogą imponować, pod znakiem zapytania można postawić opłacalność takiego zakupu w obecnej sytuacji – dostępność materiałów 8K wciąż jest nieduża, a do tego konieczne jest oczywiście posiadanie odpowiedniego ekranu.

Użytkownicy zainteresowani Mi Boksem, którym nie zależy na obsłudze 8K, mogą w Polsce bez problemu kupić wersję S, która obsługuje 4K i sprawdzi się do oglądania Netfliksa, YouTube'a czy obsługi domowego serwera przez klienta Plex. Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że Xiaomi niedawno zaktualizował nawet leciwego Mi Boksa, który zyskał Androida TV 9.0, a trzeba pamiętać, że ten sprzęt debiutował jeszcze z Androidem 6.0.1 Marshmallow.