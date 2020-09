Xiaomi Mi Box: aktualizacja do Androida TV 9.0 dostępna do pobrania

Udostępnij:

Xiaomi Mi Box został zaktualizowany do Androida TV 9.0 Pie. Do pobrania jest 650 MB, a instalacja zajmie co najwyżej kilka minut. Dzięki temu Xiaomi Mi Box zyska nowszy interfejs i dużo świeższe od dotychczasowych łatki dotyczące bezpieczeństwa.

Aktualizacja Mi Boksa do Androida TV 9.0 może być zaskakująca, ale w tym przypadku jedynie w pozytywnym sensie. Co prawda kilka miesięcy temu podobną aktualizację dostał Mi Box S, ale to dużo nowsze urządzenie, które pojawiło się na rynku z Androidem TV 8.1 i tutaj udostępnienie nowszej wersji Androida TV było wręcz spodziewane.

Xiaomi Mi Box dostał aktualizację do Androida TV 9, fot. Oskar Ziomek.

Opisywany Xiaomi Mi Box (w praktyce funkcjonujący także pod nazwami Mi Box 3 oraz Mi Box 4K) pojawił się jednak na rynku dużo wcześniej, jeszcze z Androidem TV 6.0.1 Marshmallow. Od nowości był aktualizowany w specyficzny sposób – tylko niewielka grupa osób miała możliwość zainstalowania testowego Androida TV 7, a wszystkim udostępniono dopiero Androida TV 8 w 2018 roku, który wprowadził przeprojektowany interfejs. Od tamtego czasu pojawiały się tylko sporadyczne aktualizacje bezpieczeństwa; najnowsza z marca 2019 roku.

Xiaomi Mi Box z Androidem TV 9.0

Wszystko wskazuje na to, że aktualizacja do Androida TV 9.0 w Xiaomi Mi Boksie jest w tym momencie dostępna dla każdego. O ile informacja o możliwości instalacji nie wyświetli się w powiadomieniu na ekranie domowym, warto zajrzeć do ustawień i sekcji Informacje, gdzie można ręcznie "sprawdzić aktualizacje". Na ekranie powinien wyświetlić się krótki anglojęzyczny opis udostępnionej nowej wersji systemu.

Jak dowiadujemy się z opisu, aktualizacja wprowadza najnowszego Androida TV 9.0. W tym momencie to oczywiście nieco naciągane stwierdzenie – producenci teoretycznie mogą już bowiem aktualizować swoje sprzęty nawet do Androida TV 11. Xiaomi informuje ogólnikowo o zwiększonej wydajności i bezpieczeństwie.

Aby zainstalować Androida TV 9.0 w Xiaomi Mi Boksie, należy pobrać aktualizację, a następnie zgodzić się na ponowne uruchomienie urządzenia celem instalacji. Na koniec trzeba jeszcze ręcznie wskazać region, w którym sprzęt będzie używany – na liście jest oczywiście także Polska. Wraz z nowym system, użytkownik dostaje łatki bezpieczeństwa z lipca 2020 roku.