Xiaomi Mi Box S: aktualizacja do Androida 9 Pie dostępna do pobrania

Xiaomi Mi Box S, popularna przystawka smartTV z Androidem TV, dostała aktualizację oprogramowania. Użytkownicy mogą już pobierać Androida 9 Pie, wraz z którym wprowadzanych jest kilka zmian. Możliwość pobrania aktualizacji powinna zostać automatycznie zaproponowana już na ekranie startowym.

Xiaomi Mi Box S, to obok poprzedniej generacji Mi Boksa, jedna z częściej polecanych przystawek smartTV. To świetne rozwiązanie dla użytkowników starszych telewizorów, którzy niewielkim kosztem (niecałych 300 złotych), chcą zdobyć możliwość oglądania filmów z YouTube'a czy Netfliksa bez konieczności podłączania laptopa lub korzystania z Chromecasta. Wszystko to możliwe jest dzięki Androidowi TV.

Xiaomi Mi Box S dostał aktualizację Androida TV, fot. Jan Domański

Teraz właściciele Xiaomi Mi Boksa S mogą się cieszyć z aktualizacji do Androida 9 Pie. Zgodnie z informacją producenta, nowy Android TV jest bardziej wydajny i po prostu lepszy, a przy okazji zapewnia skuteczniejszą ochronę przed wirusami.

Od strony praktycznej różnice raczej będą niewielkie, ale przy okazji aktualizacji można także liczyć na rozwiązanie innych błędów i nowe definicje zagrożeń wśród zabezpieczeń.

Zaktualizowany Android TV w Xiaomi Mi Box S.

Co warte podkreślenia, Android TV 9, który trafia właśnie do użytkowników Xiaomi Mi Box S, nie jest najnowszą wersją tego systemu. Jeszcze w ubiegłym roku zapowiedziano Androida TV 10, który powinien już działać w pierwszych sprzętach. Niewykluczone, że Xiaomi w przyszłości pokusi się o kolejną aktualizację swojej przystawki, dzięki której oprogramowanie ponownie zostanie zmienione.