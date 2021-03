Xiaomi stawia na prywatność użytkowników. Firma będzie chronić smartfony przed szpiegowaniem

Udostępnij:

Po licznych doniesieniach na temat nieuczciwych praktyk Xiaomi, w tym zaskakującej publikacji Forbesa, firma objęła ciekawy kierunek. Portal 4pda.ru poinformował o opracowaniu przez nią technologii chroniącej przed podglądactwem.

Publikacja, która ukazała się na łamach Forbesa, zawierała wiele poważnych oskarżeń wobec Xiaomi. Wśród nich znajdowały się m.in. doniesienia o rejestrowaniu wyświetlanych stron, czy przesyłaniu danych z przeglądarek oraz aplikacji. Oczywiście firma wszystkiemu zaprzeczyła i przekonywała, że artykuł o polityce prywatności Xiaomi zawiera liczne nieścisłości i w błędny sposób interpretuje kwestie związane z gromadzeniem i przechowywaniem danych.

Xiaomi będzie chroniło swoich użytkowników przed szpiegowaniem

Xiaomi robiło, co mogło, aby cała sytuacja nie odbiła się negatywnie na jego wizerunku, ale kolejne zdarzenia, a szczególnie działania podejmowane przez władze Stanów Zjednoczonych (w tym wpisanie Xiaomi na czarną listę zbrojeniową), nie ułatwiały zadania. Firma nadal nie traci zaangażowania w przekonywanie swoich użytkowników do korzystania z jej urządzeń. Ostatnio opracowała nawet technologię, która uwaga… ma chronić przed szpiegowaniem. Dzięki niej do telefonu nie zajrzy nikt oprócz jego właściciela i ewentualnie innych wskazanych osób. Technologia bazuje na przednim aparacie, który "zauważy", czy na telefon spogląda jego właściciel, czy nieznana osoba.

Opcja nie jest nowością, bo jak zaznacza portal 4pda.ru, podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku HUAWEI Mate 30. Chodzi tutaj o funkcję "Anti-Peep", która chroni smartfony m.in. w miejscach publicznych. Dodatkowo do licznych modeli smartfonów można dokupić szkło hartowane, które pozwala na wyświetlanie treści pojawiających się na ekranie wyłącznie pod określonym kątem. Takie rozwiązanie sprawia, że osoba patrząca z boku na nasz telefon nie zobaczy np. treści pisanej wiadomości.