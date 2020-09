Yanosik Traffic – nowa metoda analizy ruchu drogowego dzięki współpracy z Be-Mobile

Udostępnij:

Yanosik Traffic to nowość, która ma pomóc zarządcom dróg w analizie i sterowaniu ruchem pojazdów. Jest efektem nawiązanej niedawno współpracy Yanosika z belgijską firmą Be-Mobile, której rozwiązania funkcjonują już między innymi w Belgii, Francji, Słowenii czy krajach Skandynawii. W Polsce to aplikacja Yanosik jest jednym ze źródeł informacji o zagęszczeniu pojazdów i średniej prędkości na drogach; dostarcza nawet 50 mld próbek GPS miesięcznie.

Na dzisiejszej, krótkiej konferencji dla dziennikarzy, przedstawiono zalety systemu, który pozwala śledzić w czasie rzeczywistym ruch drogowy na wiele sposobów. Z punktu widzenia kierowców najciekawsze mogą się wydawać dane FCD, czyli te uzyskiwane na podstawie analizy ruchu samochodów, w których włączona jest odpowiednia aplikacja. Na podstawie szybkości przemieszczania się kolejnych aut, da się dokładnie określić, jakie jest natężenie ruchu na danym odcinku drogi.

Analiza ruchu drogowego, fot. Be-Mobile.

Nie jest to jednak jedyne źródło danych. Finalnie informacje o ruchu drogowym są bowiem agregacją danych FCD i między innymi danych pochodzących z drogowych czujników. Do tego dochodzą jeszcze dane o zdarzeniach (pochodzące choćby wprost z ośrodków kontroli ruchu czy mediów społecznościowych) oraz tzw. "dane ogólnodostępne" – TMC, ALERT C czy DATEX. Dopiero wszystkie razem wzięte i przetworzone wykorzystywane są do uzyskania osobno danych o ruchu i danych o zdarzeniach.

"To dzięki tak licznej społeczności oraz zaawansowanym systemom analizy danych Big Data możemy badać wiele czynników, które zahaczają o bezpieczeństwo czy płynność ruchu w miastach i na drogach pozamiejskich" – wyjaśnia Jakub Wesołowski, Yanosik. "Chętnie angażujemy się we współpracę z zarządcami dróg czy też samorządami miast, by systematycznie poprawiać sytuację kierowców i usprawniać zarządzanie ruchem".

Jak się okazuje, Yanosik jest od lat pośrednio wykorzystywany przez zarządców dróg. W Łodzi – na przykład – jest jednym ze źródeł danych branych pod uwagę przez system sterowania ruchem w mieście. Dzięki nawiązanej pod koniec 2019 roku współpracy z Be-Mobile, otwierają się nowe możliwości.

"Partnerstwo Yanosik i Be-Mobile daje nam możliwość stworzenia szeroko rozumianego „Ekosystemu Mobilności” – tłumaczy Jacek Saczuk z Be-mobile – "bardzo unikalnej i innowacyjnej platformy oferującej wiele rozwiązań dla urzędów miejskich i operatorów dróg: zarządzanie ruchem, analizy historyczne i w czasie rzeczywistym, C-ITS (komunikacja pojazd – infrastruktura drogowa), intermodalne planery podróży, informacje o ruchu drogowym w nawigacjach i wiele innych. Są to produkty bardzo nowe i wyjątkowe na polskim rynku, jednak z powodzeniem wdrożone przez nas w ponad 80 miastach w Europie i na świecie.

Podsumowując, działania Yanosika mogą pomóc stworzyć całą infrastrukturę niezbędną do płynnej wymiany informacji o wszystkich elementach drogowego ruchu. C-ITS wprowadzony przez Unię Europejską zakłada bowiem ostrzeganie kierowców m.in. o natężeniu ruchu czy czasie, przez jaki świecą się czerwone światła na skrzyżowaniach.

Aplikacja Yanosik na Androida i iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.