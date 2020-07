Z tego hasła korzysta 7 milionów ludzi. Ale to jeszcze nie jest największy problem

Udostępnij:

Student informatyki, Ata Hakçil, dokonał analizy miliarda haseł, które wyciekły w ostatnich kilku kradzieżach danych. Wyniki są lekko mówiąc niepokojące. Internauci nadal korzystają z najprostszych kombinacji haseł.

Przy tworzeniu nowego hasła zawsze powinniśmy pamiętać o kilku zasadach. Najlepiej, żeby nie kojarzyło się z czymś oczywistym, jak nasze imię, nazwisko, ani nie było kombinacją kilku następujących po sobie znaków na klawiaturze. Ważne też, aby nie było słowem, które znajdziemy w słowniku, oraz posiadało wariacje małych i wielkich liter, a także cyfry oraz znaki specjalne. Sprawdźcie nasz poradnik, jak stworzyć dobre hasło.

Niestety, pomimo wieloletniego przypominania o tych zasadach, wielu internautów wciąż stosuje najprostsze hasła. Udowodnił to student informatyki w prostym eksperymencie. Wśród jednego miliarda haseł, aż 7 milionów składało się z sześciu kolejnych cyfr, czyli "123456". I jest to co 142 hasło używane w internecie.

Twoje hasło to 123456? Gorzej już być nie mogło

"123456" ponownie zostało uznane za najsłabsze możliwe hasło. Według analizy Hakçila, nie tylko jest ono najczęściej używaną kombinacją ostatnich pięciu lat, ale jego liczba nadal rośnie. Oprócz tego, student zebrał kilka ciekawostek, które nie brzmią już tak źle. Przede wszystkim, średnia długość hasła wynosi 9,48 znaków, co nie jest oczywiście świetnym wynikiem, ale nie jest też kiepskim.

Większość ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa zaleca korzystanie z haseł zawierających od 16 do 24 znaków. Oczywiście taką kombinację trudno zapamiętać, to też użytkownicy niechętnie je stosują. Stronią również od stosowania znaków specjalnych. Zaledwie 12 proc. wszystkich haseł zawierało chociaż jeden znak.

29 proc. haseł składało się z samych liter, a 13 proc. z samych cyfr. Łącznie 42 proc. wszystkich haseł okazuje się być podatnymi na tzw. ataki słownikowe. W efekcie mogą pozwolić na uzyskanie dostępu do konta bez większego wysiłku, z wykorzystaniem najprostszego programu do łamania haseł. Co więcej, najpopularniejsze 1000 haseł przekłada się na 6,607 proc. wszystkich przeanalizowanych kombinacji.

Jeśli interesuje was więcej na temat analizy Ata Hakçil, pełen raport dostępny jest w serwisie GitHub.