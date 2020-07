Zainstaluj macOS 8 jako apkę na OSX, Windowsa i Linuksa. Przeniesie cię do 1997 r.

Któż z nas nie lubi nostalgicznych wycieczek? Właśnie taką zgotował nam Felix Rieseberg, jeden z twórców Slacka. Przygotował macOS 8 w formie aplikacji macintosh.js, którą można zainstalować na macOSX, Windowsie i Linuksie. Cofnie nas w czasie o ponad dwie dekady.

Dzieło Rieseberga, macintosh.js, to aplikacja typu Electron. Jest oparta na JavaScripcie i wykorzystuje wirtualną maszynę emulującą komputer Macintosh Quadra 900 (z 1991) z procesorem Motorola. Ostatnim używanym przez firmę przed przeskokiem na układy IBM PowerPC.

Emulowana tutaj wersja macOS to 8.1, która została wydana w 1997 roku. Co więcej, w tej konkretnej aplikacji znajdziemy sporo klasycznych gier, w tym Duke Nukem 3D, czy Civilization II.

Nie zabraknie także pełnych wersji aplikacji i ich wersji próbnych, w tym Photoshopa 3, Premiere 4 czy Illustratora 5.5, a nawet Apple Web Page Construction Kit. Rieseberg "wydobył" to wszystko z starej płyty CD z magazynu MacWorld z 1997.

Znajdziecie również Internet Explorera i Netscape Navigatora, ale jak zapewnia twórca - ze względu na przemiany w infrastrukturze sieciowej - nie uruchomimy tam nawet Google.

I put an entire 1991 Macintosh Quadra with Mac OS 8.1 into an Electron app, together with a bunch of apps and games. It runs on Windows, macOS, and Linux... and JavaScript. Again: I'm sorry.



Go grab it here: https://t.co/JUw798dRcS pic.twitter.com/p3AR2dyx5r