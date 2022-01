Masz konto Google? W macOS i iOS twoje dane nie są bezpieczne

Jak ustalili badacze, przez błąd w API da się śledzić aktywność użytkownika, a nawet dotrzeć do jego identyfikatora i zdjęcia, także w czasie rzeczywistym. Błąd polega na niewłaściwych odwołaniach do bazy danych w ramach jednej sesji przeglądarki, przez co spreparowana strona jest w stanie odczytać historię odwiedzanych witryn powiązanych z kontami Google, a także ich identyfikatory i zdjęcia użytkowników, co może prowadzić do dalszych nadużyć. Szczegóły przedstawiono na krótkim filmie.