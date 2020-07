Zoom będzie miał kolejnego konkurenta. Za nowym rozwiązaniem stoi najbogatszy człowiek w Indiach

Udostępnij:

Indyjska firma Jio Platforms, która niedawno zakończyła zbiórkę funduszy z kwotą 15,2 mld dolarów, jest gotowa do rozpoczęcia nowej działalności, uruchamiając nowy program do wideokonferencji. Za nową aplikacją stoi Mukesh Ambani, najbogatszy człowiek w Indiach. Czy szykuje się poważna konkurencja dla Zooma?

JioMeet to nowa usługa umożliwiająca wideokonferencje i podobnie jak Zoom oferuje nieograniczoną liczbę bezpłatnych połączeń w wysokiej rozdzielczości (720p). Obsługuje również aż do 100 uczestników rozmowy, a jej twórcy twierdzą, że rozmowa może trwać nieprzerwanie nawet do 24 godzin.

Co więcej, JioMeet wygląda bardzo podobnie do Zooma, a więc jest intuicyjny w użyciu, co z pewnością może przyciągnąć nowe osoby, które na co dzień nie mają aż tak dużej styczności z podobnymi aplikacjami.

Z dodatkowych funkcji, które wyróżnia producent, JioMeet umożliwia ochronę hasłem przy każdym połączeniu, obsługę logowania na wielu urządzeniach (do 5) oraz możliwość udostępniania ekranu i współpracy na nim. Z innych funkcji warto, chociażby wymienić "Tryb bezpiecznej jazdy", który uruchamia się, gdy uczestnik wideorozmowy jedzie autem.

Na swojej stronie internetowej JioMeet twierdzi, że wszystkie spotkania są "szyfrowane", ale nie wyjaśnia szczegółów na ten temat. Jak na razie usługa jest całkowicie darmowa i nie wiadomo, czy Jio Platforms planuje w ogóle wprowadzać płatne plany.

JioMeet na razie tylko w Indiach

W tym momencie trudno wyrokować, czy JioMeet ma jakiekolwiek szanse na pobicie Zooma, ponieważ wygląda na to, że usługa działa tylko w Indiach. Na stronie nie ma informacji, o tym kiedy możemy spodziewać się uruchomienia w pozostałych regionach.

W samych Indiach Zoom ma obecnie ok. 35 mln aktywnych użytkowników na urządzeniach z systemem Android. Jest to ogromny wzrost względem końcówki marca, gdy "jedynie" 4 mln osób korzystało z tego rozwiązania. Ogromny wzrost ma związek z nasilającą się w kraju pandemią COVID-19 i trudno się dziwić, że Jio Platforms zdecydowało właśnie teraz rozszerzyć swoje usługi.

Na początku tego roku dyrektorzy Jio Platforms opisali JioMeet jako platformę, która według nich kiedyś pomoże lekarzom przeprowadzać wirtualne konsultacje, a nauczycielom - zdalne lekcje. JioPlatforms, który jest największym operatorem telekomunikacyjnym w Indiach z około 400 milionami klientów.

Intel poinformował w piątek, że zainwestuje 253,5 mln dolarów w Jio Platforms, dołączając do listy głośnych inwestorów, w tym Facebooka i Silver Lake, którzy wsparli największego indyjskiego operatora telekomunikacyjnego w ostatnich miesiącach.

