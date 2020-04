Zoom – jak zainstalować i korzystać? Omawiamy najważniejsze funkcje

Udostępnij:

Pandemia COVID-19 spowodowała dużo zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu, zmuszając większość z nas do pozostania w domach. Zamknięto szkoły i przedszkola, a wiele firm przeszło na pracę zdalną. Z tego powodu wzrosło zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi łatwą komunikację za pośrednictwem internetu. Jednym z nich jest właśnie Zoom. Wyjaśniamy krok po kroku, jak z niego korzystać.

Co to jest Zoom?

Zoom to obecnie najpopularniejsza aplikacja umożliwiająca wideokonferencje. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim intuicyjności, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze nawet dla osób, które na co dzień rzadko korzystają z tego typu rozwiązań. Poza tym aplikacja oferuje wysoką jakość obrazu i dźwięku podczas wideo-spotkań oraz oferuje szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pracę m.in.udostępnianie zawartości ekranu czy nagrywanie spotkań.

Zoom możecie pobrać z naszej bazy programów. Dostępne są wersje na systemy: Windows, Android oraz iOS. Z Zooma możemy korzystać również z poziomu przeglądarki.

Jak korzystać z Zooma?

Aby wygodnie korzystać z Zooma, przydadzą nam się słuchawki z mikrofonem. Jeśli korzystamy z laptopa lub telefonu, to dodatkowy headset nie będzie konieczny.

Po pobraniu programu należy go zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następnie będziemy musieli założyć darmowe konto, które umożliwi nam logowanie się do wideokonferencji. Chwilę później program jest gotowy do pracy.

W głównym menu znajdziemy opcje pozwalające na stworzenie nowego wideo-spotkania, dołączenie do istniejącego, zaplanowanie spotkań na konkretne terminy lub udostępnienie ekranu wybranym użytkownikom. Z poszczególnym zakładkach menu głównego (na górze ekranu) znajdziemy czat, kalendarz i listę kontaktów.

Jak rozpocząć wideokonferencję?

Aby utworzyć nowe spotkanie lub wideokonferencję wystarczy kliknąć opcję "New Meeting" i wybrać odpowiadające nam opcje, np. możliwość wyciszenia innych członków spotkania, udostępnienie ekranu, możliwości zadawania pytań na czacie czy nagrywania całej konferencji.

Po wybraniu interesujących nas opcji możemy zaprosić kolejnych użytkowników. Najprościej można to zrobić, przesyłając link do utworzonego spotkania - można to zrobić przez czat wbudowany w Zoomie, dodając kolejne osoby z listy kontaktów lub przesyłając link na adres e-mail. Warto pamiętać, że by uczestniczyć w spotkaniu nie trzeba mieć zarejestrowanego konta.

Gospodarz wideo-spotkania zyskuje również możliwość zarządzaniem uprawnieniami gości. Może decydować m.in. o tym, których uczestników wyciszyć, co umożliwia prowadzenie spotkania bez zakłóceń.

Jeśli korzystamy z wersji przeglądarkowej, to zaraz po rejestracji możemy utworzyć spotkanie, które dostępne będzie pod specjalnie wygenerowanym linkiem. Taki link możemy udostępnić pozostałym uczestnikom spotkania i będą mogli oni dołączyć bez konieczności zakładania konta.

Zoom i planowanie spotkań?

Zoom daje również możliwość planowania kolejnych spotkań i to również ze względu na tę funkcję cieszy się dużą popularnością. Poza wyznaczeniem daty spotkania, zabezpieczenia go hasłem czy zaproszenia konkretnych uczestników, mamy też możliwość zsynchronizowania Zooma z kontem Google lub Microsoft. Dzięki czemu spotkanie pojawi się w naszym kalendarzu. Z poziomu Kalendarzy możemy również zapraszać kolejnych uczestników, jako "Gości".

Zoom budzi wątpliwości ekspertów

Zoom jest obecnie najpopularniejszym programem do wideokonferencji, mimo to eksperci mają poważne wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania programu. Jednym z najpoważniejszych zarzutów jest fakt, że rozmowy na Zoomie nie są objęte szyfrowaniem kontrolowanym przez klienta (end-to-end), mimo że firma twierdzi inaczej. Lista jest jednak znacznie dłuższa i możecie się z nią zapoznać w naszym wcześniejszym artykule.

Mimo że Zoom jest niewątpliwie obecnie królem wideokonferencji, to warto pamiętać również o alternatywach takich jak Skype czy Microsoft Temas. Każdy z nich oferuje podobne funkcje, chociaż Zoom jest zdecydowanie najprostszy w obsłudze, co z pewnością jest ogromnym plusem dla wielu nowych użytkowników.

Komunikator Zoom znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania.