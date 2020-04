Zoom bije rekordy na świecie, ale nie w Polsce. WhatsApp poniżej przewidywań

Udostępnij:

Zespół analityczny firmy Picodi.com sprawdził, jak w czasie pandemii rosło zainteresowanie komunikatorami wideo na terenie całej Europy. Na tej podstawie przygotował mapę, która wskazuje najchętniej wybierane rozwiązanie w poszczególnych krajach. Dla nas, Polaków, wyniki mogą być nieco zaskakujące.

Jak wynika z badania, nie Zoom i nie WhatsApp, ale Skype jest najpopularniejszym komunikatorem wideo w Polsce. Co ciekawe, analitycy Picodi.com sądzą, że jest to zasługa dużych stacji informacyjnych i polityków, którzy wciąż postrzegają właśnie to narzędzie za synonim komunikatora i rekomendują w publicznych wystąpieniach.

Niemniej jednak globalnie najpopularniejszy pozostaje WhatsApp, który palmę pierwszeństwa uzyskał w 22 z 49 uwzględnionych krajów. Zoom z kolei, mimo stale rosnącej popularności, przebił się głównie na północy, pomijając wyjątki jak Ukraina czy Kazachstan.

Mapa komunikatorów Picodi.com, fot. Materiały prasowe

Trzeba tylko zaznaczyć, że badanie Picodi.com reprezentuje tak naprawdę zainteresowanie danym komunikatorem, a nie liczbę aktywnych użytkowników. Wyniki są bowiem pokłosiem wyszukiwań w Google'u. Z oczywistych przyczyn nie można przyjąć, że każdy odnotowany rekord zaprowadził do pobrania i instalacji.

Dla kontrastu, analizując liczbę pobrań w katalogu dobrychprogramów, wyraźnym liderem okazuje się mimo wszystko Zoom. W rekordowych dniach sięga po niego około 3 tys. osób, podczas gdy reszta stawki notuje maksymalnie wyniki trzycyfrowe. Tu jednak, nie ukrywajmy, dużą rolę odgrywać może pozycja w wynikach wyszukiwania Google.