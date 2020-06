Zoom nie zaszyfruje połączeń bezpłatnych, bo chce "zostawić furtkę organom ścigania"

Zoom pracuje obecnie nad wdrożeniem szyfrowania end-to-end, ale nie w przypadku użytkowników kont darmowych. Firma twierdzi, że w ten sposób tylko pomogłaby przestępcom.

Temat szyfrowania połączeń poruszył na wtorkowej konferencji dyrektor generalny Zoom, Eric Yuan. Jak ogłosił, spółka pragnie współpracować z organami ścigania i rozmaitymi organizacjami pro-społecznymi. Dlatego też globalną implementację szyfrowania uważa za błąd, którego nie zamierza popełnić. – Chcemy współpracować z FBI i innymi jednostkami na wypadek, gdyby ktoś miał korzystać z Zooma w złym celu – stwierdził Yuan.

W sprawę zaangażował się konsultant ds. bezpieczeństwa Zoom, Alex Stamos. – Zdecydowania większość szkodliwych zachowań pochodzi z darmowych kont z fałszywą tożsamością – zawtórował prezesowi Stamos. – Znalezienie równowagi jest trudne, ale zawsze staramy się postępować właściwie – zapewnił, przedstawiając jednocześnie szczegóły.

The current decision by Zoom's management is to offer E2EE to the business and enterprise tiers and not to the limited, self-service free tier.



A key point: organizations that are on a business plan but are not paying due to a Zoom offer (like schools) will also have E2EE.