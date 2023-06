Allegro ma nowego konkurenta. Wydaje się bardzo groźny

Wejście sklepu Temu do Polski odbywa się bez większego rozgłosu, ale jak pokazywały przykłady z przeszłości zakrojona na szeroką skalę kampania reklamowa niczego nie gwarantuje. Liczy się późniejsze zainteresowanie klientów ofertą, a o to zarządzającym Temu udało się zadbać już w wielu regionach. Jak zawsze przy podobnych debiutach pojawiają się pytania, czy w Polsce da się zagrozić dominującemu od lat Allegro ?

Temu, jak może sugerować już sama nazwa, to chińska marka (należąca do PDD Holdings), ale z siedzibą w Bostonie. W przeciwieństwie do wielu innych nie debiutowała w pierwszej kolejności w Państwie Środka. Co więcej, w ogólnie nie jest tam dostępna. Działa w Australii, w Ameryce Północnej (chyba z największymi sukcesami) oraz w Europie.