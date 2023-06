Na tę chwilę trudno powiedzieć, jak długo potrwają utrudnienia i co jest ich powodem. Na Twitterze czy Facebooku jak na razie nie pojawił się żaden oficjalny komunikat Allegro, który rozwiewałby wątpliwości zainteresowanych użytkowników. W tym momencie pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość , nim strona zacznie działać.

Wszystko wskazuje na to, że awaria Allegro była krótkotrwała i obecnie wszystko wróciło już do normy. Strona ładuje się bezproblemowo, zaś w serwisie downdetector liczba zgłoszeń problemów spadła niemal do zera.