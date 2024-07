Amerykanie wierzą w świadomość AI. Wyniki badań to potwierdzają

Badanie przeprowadzone na grupie 3,5 tys. reprezentatywnych respondentów wykazało, że co piąty Amerykanin jest przekonany, że sztuczna inteligencja posiada świadomość. Szczegółowe wyniki badania zostały opublikowane na stronie internetowej arXiv , platformie służącej do publikacji artykułów naukowych przed ich recenzją.

W 2021 roku, około 18 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że istniejące systemy AI lub roboty są już świadome. Ta liczba wzrosła do 20 proc. w 2023 roku, kiedy przeprowadzono dwie kolejne fale badania. Co więcej, 30 proc. Amerykanów jest przekonanych, że już istnieje sztuczna inteligencja zdolna do wykonania każdego zadania, które zazwyczaj wykonuje człowiek. Zaskakująco, jedna na dziesięć osób zapytanych w 2023 roku uważała, że ChatGPT, uruchomiony pod koniec 2022 roku, jest świadomy.