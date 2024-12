Android 15 ogranicza powiadomienia. Niektórych nie zobaczysz w Windows

Aktualizacja do Androida 15 może uniemożliwić wyświetlanie niektórych powiadomień na komputerze z wykorzystaniem aplikacji Łącze do Windows. Ograniczenie dotyczy tylko tych powiadomień, które zawierają wrażliwe dane. To nowa funkcja stworzona z myślą o bezpieczeństwie.

Regularni użytkownicy aplikacji Łącze do Windows, mogą być przyzwyczajeni do odczytywania powiadomień z telefonu na komputerze - niezależnie od ich treści i pochodzenia. Jednak po aktualizacji urządzenia do Androida 15, niektóre powiadomienia mogą przestać się pojawiać. To nowa opcja, której nie da się wyłączyć i dotyczy bezpieczeństwa.

Jak zauważył Mishaal Rahman z Android Authority, aplikacja Łącze do Windows zaczęła ostrzegać bieżących użytkowników, że niektóre powiadomienia ze smartfonu mogą być ukryte. Wynika to z nowej funkcji wprowadzonej w Androidzie 15, która ogranicza dostęp aplikacji trzecich do powiadomień oznaczonych jako wrażliwe.

Android 15 oznacza powiadomienie jako "wrażliwe", jeśli zawiera tytułowe wrażliwe dane, na przykład kod uwierzytelniający wysłany do użytkownika jako element uwierzytelniania dwuetapowego. Tylko "zaufane" aplikacje z uprawnieniem RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS mogą je odczytać, w praktyce to głównie systemowe programy.

