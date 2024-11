Android 16 zapowiedziany. Google ogłosił ważną zmianę

Skąd ten pośpiech? "Planujemy premierę głównego wydania w II kwartale, a nie w III kwartale, aby lepiej dostosować harmonogram do premier urządzeń w naszym ekosystemie, co pozwoli na szybsze udostępnienie głównego wydania Androida na większej liczbie urządzeń" - tłumaczy Google na swojej stronie.

Ma to sens, bo lato i jesień to bardzo gorący okres, jeśli chodzi o premiery nowych smartfonów. Co roku rynek zalewany jest dziesiątkami nowych modeli tuż przed debiutem nowej wersji Androida, co opóźnia dystrybucję oprogramowania. Drugi kwartał faktycznie wydaje się bardziej optymalnym terminem.