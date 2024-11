Android Auto 13.3. Nowe opcje dostępne po aktualizacji

Jak zwraca uwagę 9to5Google, na tapecie cały czas jest dostosowanie Androida Auto do obsługi stacji radiowych w ramach funkcji "kontrolowania mediów lokalnych", która rozwijana jest w tle już od kilku miesięcy. Docelowo Android Auto ma bowiem pozwolić kierowcom odtwarzać muzykę z tytułowych lokalnych mediów w samochodzie, przez co rozumie się podłączone dyski USB oraz radio FM lub cyfrowe, do obsługi których obecnie trzeba opuszczać menu Androida Auto i korzystać z systemu infotainment w aucie.

Analiza pliku APK najnowszego Androida Auto 13.3 na etapie bety wskazała na nowe ciągi znaków, które pojawiły się w kodzie aplikacji. Są to m.in. gatunki muzyczne oraz potencjalne typy audycji radiowych. Jak zwraca uwagę 9to5Google, może to wskazywać na dalszy rozwój funkcji związanych z radiem i potencjalnym filtrowaniem audycji ze względu na rodzaj nadawanej w danej chwili treści, co da się odczytać na podstawie danych z systemu RDS w przypadku radia FM - dzięki parametrowi PTY.

Niestety na razie nie wiadomo kiedy dokładnie funkcja zostanie sfinalizowana i trafi do Androida Auto pozwalając na obsługiwania radia w samochodzie. Do tego czasu kierowcy muszą zadowolić się innymi, mniejszymi zmianami w systemie, w tym autouzupełnianiem nazw wprowadzanych w formularzach (co może się przydać zarówno w nawigacji, czy odtwarzaczu muzyki - na przykład Spotify). To zmiana, którą kierowcy mogą zauważyć po zainstalowaniu najświeższej aktualizacji Androida Auto.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl