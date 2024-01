Android goni konkurencję. Powrót do pomysłu sprzed lat

W Androidzie 15 mogą się pojawić ponownie widżety ekranu blokady - sugeruje serwis Android Authority. W praktyce byłby to powrót do funkcji, która na krótko pojawił się już wcześniej w Androidzie wraz z wydaniem 4.2 Jelly Bean. Wówczas pomysł szybko został zapomniany i już w Androidzie 5.0 Lollipop widżety ekranu blokady ponownie nie były dostępne w Androidzie. Spekuluje się, że powrót do pomysłu to odpowiedź na bliźniaczą możliwość dostępną od iOS-a 16 w konkurencyjnych iPhone'ach.