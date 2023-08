Google Chrome i kombinacja z paskiem. Powrót do pomysłu sprzed lat

Założenie jest proste - pasek w dolnej części ekranu można łatwiej obsłużyć, bo znajduje się bliżej kciuka użytkownika, co jest istotne zwłaszcza w przypadku największych smartfonów. Chrome na iOS-a w wersji TestFlight pozwala już przenieść pasek nawigacyjny na spód ekranu, ale nie zmienia to faktu, że użytkownicy mogą się zastanawiać, dlaczego trwało to tak długo. Safari pozwala na to samo od paru lat, a kilka lat wcześniej pomysł był już testowany w kontekście Chrome'a na Androida.