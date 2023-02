Android 14 szerszej publiczności zostanie zapewne zaprezentowany podczas konferencji Google I/O 2023 w maju, z kolei stabilne wydanie trafi do pierwszych smartfonów jesienią lub zimą . Do tego czasu, poza wydaną właśnie edycją Developer Preview 1, czeka nas jeszcze druga deweloperska wersja Androida 14 w marcu, a od kwietnia wydania oznaczane jako edycje Beta.

Android 14 wymusi między innymi bardziej precyzyjne deklarowanie szczegółów dotyczących transferu danych w aplikacjach, który może działać w tle niezależnie od intencji użytkownika. System zaoferuje też dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku dynamicznego ładowania kodu (pliki będą dostępne tylko do odczytu, co jest istotne w kontekście prób "przemycenia" w ten sposób szkodliwego oprogramowania ).

Jako nowość w Androidzie 14 Google wymienia też nieliniowe skalowanie fontów (wkrótce do 200 proc. w przeciwieństwie do obecnych 130 proc. w urządzeniach Pixel) z mechanizmem dbającym o to, by niektóre napisy po prostu nie okazały się za duże. Android 14 to także zmiany w istniejących API.