Apel banku PKO BP. Każdy musi to wiedzieć przed świętami

PKO Bank Polski opublikował poradę jak ułatwić sobie płatności w czasie świąt, podczas których także system bankowy działa z opóźnieniem. Jeśli chcemy, aby nasz przelew zlecony 24 lub 31 grudnia dotarł tego samego dnia, a nie kolejno 27 grudnia 2024 r. lub 2 stycznia 2025 r., to należy go zlecić do 12:15 w banku, do 13:30 poprzez system SORBNET2 w serwisie iPKO lub do 13:45 przez system SORBNET2 przez infolinię.