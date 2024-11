Polacy się ucieszą. BLIK pojawia się w Revolucie

Popularność BLIK-a w aplikacjach bankowych w Polsce stale rośnie, a pod koniec drugiego kwartału 2024 r. z tej usługi korzystało już około 17 mln użytkowników. Wszystkie banki w Polsce umożliwiają korzystanie z BLIK-a, co teraz rozszerza się o klientów Revolut, wzbogacając jego ofertę skierowaną do polskich użytkowników.

Aby dokonać płatności BLIK-iem w aplikacji, użytkownicy muszą zaktualizować Revolut do najnowszej wersji, wybrać ikonę BLIK, a następnie wpisać wygenerowany kod w terminalu, na stronie płatności sklepu online lub bankomacie, i zatwierdzić transakcję, co zostanie potem potwierdzone powiadomieniem na telefonie. Choć większość klientów Revoluta w Polsce ma już dostęp do tej funkcji, pełne wdrożenie może potrwać od dwóch do trzech tygodni. Szczegółowe informacje na temat płatności BLIK w Revolut można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej oraz w warunkach korzystania z usługi.