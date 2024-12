Komunikat mBanku. Zasady ważne zwłaszcza w grudniu

mBank ostrzega klientów przed zagrożeniami w sieci, co jest szczególnie ważne w ostatnich dniach przed świętami, gdy łatwo można trafić na nadzwyczajne promocje czy sugestie łatwego zysku na inwestycjach. Konieczne jest wówczas chłodne analizowanie sprawy i panowanie nad emocjami, by nie dać się nabrać na ofertę, która jest piękna tylko z pozoru, a w praktyce to tylko wstęp do wyłudzenia pieniędzy.