Apel CERT Polska. Numer telefonu i adres, które trzeba znać

CERT Polska apeluje do Polaków, by w czasie wakacji rozstawili wokół siebie "CyberParawan". Chodzi o zapisanie dwóch informacji, w tym numeru 799-448-084 w telefonie, by być przygotowanym w razie próby oszustwa w cyberprzestrzeni - na przykład w formie fałszywego SMS-a.

Okres wakacji to czas uśpionej czujności wielu osób, a przez to wzmożonej aktywności cyberprzestępców. CERT Polska proponuje wszystkim rozstawić wokół siebie "CyberParawan" i zgłaszać regularnie wszystkie próby oszustw. Jak wynika ze statystyk, w całym 2022 roku odnotowano przeszło 39,6 tys. incydentów, zaś w bieżącym roku liczba ta przekroczyła już 41 tys. mimo, że do końca 2023 roku jeszcze daleko.

CERT Polska przypomina, by na bieżąco zgłaszać wszystkie niepokojące zjawiska w sieci. W przypadku fałszywych SMS-ów najbardziej przyda się do tego numer 799-448-084, który warto zapisać w telefonie. Można na niego przekazać podejrzaną wiadomość SMS w niezmienionej formie, aby została przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa przez specjalistów. Eksperci sprawdzą załączony link, co może poskutkować późniejszym zablokowaniem danej strony lub wydaniem ostrzeżeń bezpieczeństwa.

Druga droga zgłaszania incydentów bezpieczeństwa do specjalistów z CERT Polska to strona internetowa incydent.cert.pl. Użytkownik przechodzi tu przez prosty kreator, w którym na kolejnych krokach wskaże między innymi kogo reprezentuje (zgłoszenia od osób fizycznych również są tu możliwe) oraz na czym polega problem. Zarówno adres internetowy, jak i numer 799-448-084 warto zapisać w smartfonie w książce telefonicznej, by mieć je zawsze pod ręką w razie potrzeby.

Ze swojej strony polecamy dodatkowo sygnalizować próby oszustwa także naszej redakcji za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza. Sygnały od czytelników pozwalają nam na bieżąco informować pozostałych o bieżących kampaniach oszustów, przez co więcej osób może uniknąć zagrożenia, nim dana kampania zostanie w jakiś sposób zablokowana.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl