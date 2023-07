Apel Ministerstwa Cyfryzacji. Dotyczy każdego Polaka

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do wszystkich Polaków, by dbali o bezpieczeństwo swoich smartfonów, które od dawna nie są już tylko "telefonami". To ważne szczególnie przed wakacjami, kiedy czujność jest nieco uśpiona, a okazji do nieostrożności - znacznie więcej.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiło się przypomnienie, by na bieżąco dbać o bezpieczeństwo swoich smartfonów. Istotne są między innymi takie podstawy, jak automatyczna blokada ekranu i dalsze zabezpieczenie PIN-em, hasłem lub biometrią. Ministerstwo przypomina również o konieczności wykonywania bieżących kopii zapasowych danych, by odzyskać ważne dokumenty w przypadku zgubienia telefonu czy kradzieży - co bez wątpienia może się zdarzyć podczas wakacji.

Równie ważna jest świadomość, że w razie zgubienia urządzenia można skorzystać z oferowanych przez producentów metod lokalizowania smartfonu. Da to także możliwość zdalnego zablokowania urządzenia lub nawet wymazania z niego danych, co w ostateczności nie pozwoli osobie trzeciej odczytać cennych danych i plików. Ministerstwo przypomina także, by uważać podczas wykonywania transakcji bankowych, mieć świadomość możliwych ataków socjotechnicznych i uważać na podejrzane SMS-y.

Warto także uważać na wszelkie prośby o przesłanie pieniędzy pod różnymi pretekstami - także od bezpośrednich znajomych czy rodziny. To nawiązanie do znanych scenariuszy ataków, w których oszust podszywa się pod "córkę" lub "syna" i z wykorzystaniem zmyślonej historii o awarii telefonu próbuje wyłudzić pieniądze za pośrednictwem WhatsAppa. Na koniec przypominamy, że kluczem do bezpieczeństwa telefonu (ale też komputera) są również bieżące aktualizacje oprogramowania i unikanie nieznanych i otwartych sieci Wi-Fi, co jest ważne zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy okazji na skorzystanie z takich sieci może być więcej niż zwykle.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl