Zapamiętaj numer 8080. Apel Ministerstwa Cyfryzacji

Numer 8080 to aktualny kontakt do CERT Polska. Pod ten numer należy przekazywać wszystkie podejrzane SMS-y , w których pojawiają się na przykład skrócone linki i treść sugerująca konieczność podjęcia szybkich działań choćby w sprawie rzekomej paczki. Tego typu wiadomości SMS to typowy patent oszustów, którzy nasilają swoje działania przed świętami. Wiele osób zamawia wówczas prezenty i może machinalnie uznać SMS o dostawie czy przesyłce za autentyczny .

Przekazując wiadomość SMS na numer 8080 można przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i późniejszego odgórnego blokowania podobnych wiadomości. Działanie numeru 8080 to element przyjętej niedawno Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej . Przekazywanie SMS-ów na numer 8080 z terenu Polski jest bezpłatne.

Grudzień co roku jest jednoznaczny z nasileniem liczby fałszywych SMS-ów, które często trafiają do losowych osób. Polacy, będąc zagonieni przygotowaniami do świąt i kupowaniem prezentów, nierzadko odruchowo klikają linki w treści SMS-a, trafiając na spreparowane serwisy, które wyłudzają dane logowania do bankowości elektronicznej lub dane karty. Lepiej zastanowić się kilka razy, czy dana wiadomość na pewno jest autentyczna. Numer 8080 przyda się natomiast, by wygodnie przesłać SMS do analizy.