Niezbędny numer telefonu. Zapisz w smartfonie

Zespół CERT Polska regularnie zachęca do posługiwania się numerem +48799448084 , na który można przekazywać podejrzane wiadomości SMS . By było to wygodne, najprościej jest zapisać wspomniany numer w książce. Specjaliści oczekują bowiem przekazywanych SMS-ów w niezmienionej formie - najłatwiej więc skorzystać z mechanizmu przekazywania wiadomości SMS i wskazać numer z listy w telefonie.

Podejrzane wiadomości SMS zgłaszane do CERT Polska za pośrednictwem numeru 799448084 to jeden z elementów niezbędnych do odgórnego blokowania takich prób ataku. Niedawno podpisano porozumienie, które prowadzi do współpracy zespołów NASK oraz KIKE, co prowadzi do wypracowania mechanizmu blokowania kampanii fałszywych SMS-ów na tyle szybko, by nie były powszechnym zjawiskiem.