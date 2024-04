Numer 8080. Od 16 kwietnia będzie jeszcze ważniejszy

NASK przypomina, że 16 kwietnia to istotny moment dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Od tego momentu każdy SMS przekazany na numer 8080 nie tylko zostanie sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa, ale dzięki wykorzystaniu wzorców wiadomości - udostępniony operatorom. To pozwoli im bez zbędnej zwłoki blokować dalszą wysyłkę podobnych, szkodliwych wiadomości SMS .

W praktyce oznacza to możliwie szybkie zakończenie kampanii oszustów, którzy dotychczas masowo wysyłali fałszywe SMS-y przez wiele dni , nim przestały mieć dla nich wartość. Jak podaje NASK, phishing to największe zagrożenie w podejrzanych SMS-ach. W 2023 roku CERT Polska obsłużył ponad 80 tys. zgłoszonych wiadomości, z których ponad połowę stanowiły właśnie SMS-y phishingowe.

Wzorce SMS-ów to tylko jeden z elementów strategii, która wdrażana jest we współpracy z operatorami komórkowymi, aby zapewnić większe bezpieczeństwo odbiorcom SMS-ów. Ustawą wprowadzono również wykaz nadpisów podmiotów publicznych (mowa o wyświetlanej informacji o nadawcy SMS-a) oraz wykaz numerów, które pozwalają tylko na odbieranie połączeń (to pozwoli uniknąć popularnych scenariuszy spoofingu).

"Przestępcy często sięgają po nisko wiszące owoce, czyli metody pozwalające dotrzeć z oszustwem do wielu osób. Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej ma sprawić, by te owoce były dużo trudniej osiągalne" - wyjaśnia Szymon Sidoruk z CERT Polska. "Wzorce tworzymy na podstawie tego, co trafia do nas w zgłoszeniach, m.in. tych na numer 8080. Każda szkodliwa kampania to nowy wzorzec" - dodaje.