Aplikacja Temu - sposób na zakupy z poziomu smartfona

Temu to aplikacja mobilna, która umożliwia wygodne zakupy na coraz popularniejszej platformie sprzedażowej o tej samej nazwie. Daje dostęp do różnego typu artykułów w atrakcyjnych cenach i ogólnodostępnych kuponów rabatowych, dzięki którym zakupy będą jeszcze tańsze. Olbrzymim atutem Temu jest spora liczba towarów oraz kategorii tematycznych, dzięki którym nawigacja po platformie nie należy do skomplikowanych.