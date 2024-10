Specjalistyczna aplikacja do terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) może skutecznie zapobiegać rozwojowi depresji wśród młodych ludzi w grupie o podwyższonym ryzyku. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowane w "The Lancet Digital Health" dostarczają nowych dowodów na efektywność cyfrowych narzędzi w ochronie zdrowia psychicznego.

Badania prowadzone przez zespół naukowców z University of Exeter wykazały, że aplikacja mobilna oparta na zasadach terapii CBT znacząco zmniejsza ryzyko depresji u młodych osób z grupy wysokiego ryzyka. Projekt był pierwszym tego rodzaju badaniem na tak dużą skalę. Przeprowadzono je w czterech krajach: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Hiszpanii. W ramach czteroletniego projektu o nazwie ECoWeB, finansowanego przez unijny program Horizon 2020, opracowano dwie ścieżki badań: ECoWeB-PREVENT i ECoWeB-PROMOTE.

W badaniu wzięło udział łącznie 3,7 tys. osób w wieku od 16 do 22 lat. Młodzi uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. 1,2 tys. osób o niższych wynikach w zakresie kompetencji emocjonalnych – co zwiększa ryzyko depresji – zostało włączonych do badania prewencyjnego.