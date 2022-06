Apple Music znowu drożeje. Firma podnosi ceny po cichu

O ile jeszcze ostatnio pisaliśmy , że nie pewności co do tego, że Apple zadecyduje o zwiększeniu kwoty subskrypcji również w innych państwach, tak teraz można mieć niemalże pewność. Jak wskazuje 9to5Mac , użytkownicy dotychczas płacili 4,99 dolarów za plan studencki Apple Music w Stanach Zjednoczonych. Teraz ten sam plan jest dostępny za 5,99 dolarów miesięcznie.

Podobna zmiana zaszła w Wielkiej Brytanii, gdzie cena wzrosła z 4,99 funtów do 5,99 funtów, oraz w Kanadzie - tam studenci zapłacą 5,99 dolarów kanadyjskich za miesiąc korzystania z Apple Music. Chociaż nowe informacje o cenach są już dostępne na stronach Apple od trzech dni, sama firma nie odniosła się w żaden sposób do podwyżek ani nie wystosowała oficjalnej informacji do swoich subskrybentów.