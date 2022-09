Pięć reklam zamiast dwóch? YouTube po cichu już to testuje

YouTube Premium to cudowne rozwiązanie, które za stosowną opłatę zdejmuje z nas ciężar towarzyszący oglądaniu reklam przed wyświetleniem filmu. Użytkownicy, którzy nie korzystali do tej pory z płatnej wersji serwisu, musieli cierpliwie znieść dwie reklamy. Okazuje się, że teraz YouTube zwiększył ich liczbę do pięciu.

Platforma społecznościowa do udostępniania filmów, należąca w całości do Google, niedawno po cichu wdrożyła nowy format reklam. Zauważyło to kilku użytkowników darmowej wersji YouTube, którzy poskarżyli się na Twitterze i Reddicie, że od pewnego czasu otrzymują pięć reklam zamiast dwóch, zanim będą mogli obejrzeć film. Na domiar złego, wspomniane reklamy były niepomijalne, co jeszcze bardziej ich rozwścieczyło.

YouTube zauważył zdenerwowanie wśród swoich użytkowników i wydał oficjalną odpowiedź na Twitterze, w której przyznał się do zaistniałej sytuacji i stwierdził, że zjawisko pięciu reklam ma związek z nowym formatem reklamowym firmy, zwanym "Bumper Ads". Jak wyjaśnił YouTube, są to krótkie reklamy na platformie, które mają zazwyczaj 6 sekund długości i niestety nie można ich pominąć.

Obecnie nie wszyscy użytkownicy YouTube muszą obejrzeć pięć reklam przed rozpoczęciem wideo. Wygląda więc na to, że serwis testuje "Bumper Ads" wśród wybranych osób. Niewykluczone, że w końcu trafią one do szerszego grona odbiorców.

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl