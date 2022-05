Apple Music droższe dla studentów. Ceny znacząco wzrosną

Studenci, którzy dotychczas płacili równowartość 1,49 dolara miesięcznie za możliwość ciągłego słuchania muzyki z biblioteki Apple będą musieli zapłacić kwotę 1,99 dolarów miesięcznie. To zaś oznacza ponad 30 procent podwyżki w stosunku do ceny początkowej. Gdyby firma poszła krok dalej, i przyjęła podobną skalę przy zwiększaniu cen innych rodzajów subskrypcji, mogłoby to się zakończyć podobnym odpływem klientów, jak w przypadku Netflixa.