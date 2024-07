Xbox Live nie działa na całym świecie. Wedle raportów użytkowników portalu DownDetector, problemy z usługą dotyczą przede wszystkim logowania. Awaria Xbox Live nie jest jedyną, która dotknęła graczy. Razem z nią trwają bowiem dwie inne. Pierwszą z nich jest sklep Microsoft (Microsoft Store), a więc usługa należąca do właściciela Xboksa. DownDetector informuje również, że nie działa Minecraft.

W okolicach godziny 22:00 wszystkie trzy usługi wracają do normalnego stanu. Liczba zgłoszeń dotyczących awarii Xbox Live z poziomu ok. 2,3 tys. spadła w kilkanaście minut do 1,6 tys. Można się spodziewać, że awarie Xbox Live, Microsoft Store i Minecraft zostaną rozwiązane w najbliższym czasie.