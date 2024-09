Wszystko wskazuje na to, że trwa awaria, w wyniku której klienci Alior Banku nie mogą dostać się na swoje konta. W serwisie downdetector w chwili pisania niniejszego tekstu pojawiło się już przeszło 700 zgłoszeń z całego kraju od osób, które potwierdzają problem z logowaniem.

Próbując dostać się do bankowości, użytkownik doczekać się jedynie komunikatu o nieosiągalnej stronie. Problemy z Alior Bankiem zaczęły narastać około godziny 11:15.

Problemy z logowaniem do Alior Banku

Alior Bank jak na razie nie potwierdził ich w swoich mediach społecznościowych. Dodatkowe pytania wysłaliśmy do rzecznika prasowego. Tekst zostanie uzupełniony, gdy tylko otrzymamy odpowiedzi.

Wszystko wskazuje na to, że awaria w Alior Banku została ostatecznie usunięta. Liczba zgłoszeń w serwisie downdetector spadła do minimalnego poziomu, na podstawie czego wnioskujemy, że to incydentalne problemy, a nie efekt usterki. Klienci banku mogą już zapewne bez przeszkód korzystać ze wszystkich usług.