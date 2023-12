Awaria w Banku Millennium. "Błąd komunikacji"

Do serwisu downdetector spłynęło jak dotąd ponad 880 zgłoszeń awarii związanych z bankowością Millennium . Większość raportów wskazuje na problemy z działaniem aplikacji mobilnej Banku Millennium, ale pojawiają się również sygnały o problemach z bankowością online i logowaniem. Z komentarzy można dowiedzieć się, że chcąc zrealizować operacje, można trafić na monit "błąd komunikacji" .

Próba zalogowania do serwisu Millennet w przeglądarce poprawnie przekierowuje do etapu podawania loginu, ale operacji logowania nie da się sfinalizować. Analogiczny problem można zapewne zauważyć w aplikacji mobilnej. Niestety nie jest to pierwsza w ostatnim czasie tego typu wpadka, poprzednie problemy związane z aplikacją Banku Millennium opisywaliśmy zaledwie wczoraj, choć wtedy problem był mniejszej skali.