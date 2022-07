Awaria w Banku Pekao. "Mamy obecnie trudności" (aktualizacja)

Bank Pekao walczy z awarią, w wyniku której nie działa aplikacja mobilna i płatności w sieci - wynika z danych w serwisie downdetector . Problemy zaczęły się już po godzinie 9:00 i trwają do teraz, a w chwili pisania niniejszego tekstu do serwisu spłynęło kilkaset raportów w praktyce z całego kraju.

Zgłoszenia dotyczące awarii w Pekao pojawiły się między innymi z Warszawy, Lublina, Krakowa, okolic Katowic, Łodzi i Wrocławia. Na tę chwilę trudno powiedzieć, jak długo mogą jeszcze potrwać utrudnienia, ale problem może być poważny, skoro nie udało się go opanować w pierwszych minutach od wystąpienia pierwszych błędów.

Co istotne, Pekao nie udaje, że problem nie istnieje. Na Facebooku można dotrzeć do świeżych komentarzy, w których administracja odpisuje użytkownikom komentującym problem z dostępem do usług. "Dzień dobry, mamy obecnie trudności. Weryfikujemy problem. Bardzo przepraszamy" - brzmi jedna z odpowiedzi. Odpowiedni komunikat widoczny jest też przed próbą logowania.