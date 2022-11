Do serwisu downdetector wpłynęło już ponad 1500 zgłoszeń klientów Pekao, którzy zwracają uwagę na problem z aplikacją mobilną. Z komentarzy wynika, że nie da się do niej zalogować, a tym samym w praktyce dostać do swojego konta. "Skandal, żeby nie mieć w godzinach szczytu dostępu do własnych pieniędzy" - pisze jedna z oburzonych klientek. "Aplikacja nie działa" - podaje ktoś inny.