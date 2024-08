W PKO BP występują problemy z wyświetlaniem poprawnego stanu konta , a niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na błędnie zaksięgowane operacje dzisiejszej nocy - wynika ze zgłoszeń, które trafiają od rana do sieci, w tym do serwisu downdetector .

W tym momencie trudno powiedzieć, ile potrwa wyjaśnianie sprawy i co jest przyczyną błędnych ruchów na kontach klientów. Zwróciliśmy się do PKO BP z prośbą o komentarz w tej sprawie, gdy tylko go otrzymamy, niniejszy tekst zostanie dodatkowo zaktualizowany.