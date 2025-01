W krótkim czasie w serwisie Downdetector pojawiły się 964 zgłoszenia. Klienci PKO Banku Polskiego najczęściej, bo w 50 proc. przypadków wskazywali na problemy z działaniem bankowości mobilnej. Na drugim miejscu znalazła się przyczyna określona jako "logowanie w aplikacji". Na to skarżyło się 47 proc. klientów. Co ciekawe, 3 proc. zgłaszających poinformowało o problemach z płatnością kartami płatniczymi.

Będziemy obserwować sytuację i poinformujemy was o jej rozwoju.

Liczba zgłoszeń awarii w serwisie downdetector.pl wzrosła do blisko 2 tys. Do sprawy odniósł się PKO Bank Polski. Problemy mają dotyczyć wyłącznie logowania. W związku z tym pojawiła się rekomendacja, by korzystać z serwisu iPKO.