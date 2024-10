Bank Millennium niedostępny. "Obecnie nie jest możliwe logowanie się"

Bank Millennium nie działa i nie pozwala zalogować się na konto - z punktu widzenia typowego użytkownika to po prostu trwająca już od kilku godzin awaria. Problemy z dostępem do kont widać na wykresie zgłoszeń w serwisie downdetector. Niedostępność logowania do Millenetu zaczęła być dostrzegana przez klientów od godziny 9:15. Liczba zgłoszeń lawinowo wzrosła wówczas do ponad 1900 raportów z całej Polski.

Niedługo później liczba raportów nieco spadła, ale do teraz (około godz. 11:00) utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie ponad 1200 zgłoszeń. "W związku z prowadzonymi pracami technicznymi obecnie nie jest możliwe logowanie się do Millenetu" - brzmi krótki komunikat, na który mogą trafić klienci Banku Millennium chcący dostać się do swoich środków.

Millenet jest niedostępny © dobreprogramy

O ile nikt nie broni bankowcom przeprowadzać prac serwisowych w tym momencie, to wybrana pora jest przynajmniej nietypowa, a czas trwania może sugerować wystąpienie problemów technicznych. Co do zasady tego rodzaju działania planuje się bowiem zwykle na okres, w którym dostępu do pieniędzy może potrzebować najmniejsza liczba klientów - najczęściej są to więc godziny nocne w weekend.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W tym momencie trudno szacować, jak długo potrwają jeszcze utrudnienia. Poza wspomnianym komunikatem poprzedzającym próbę logowania, Bank Millennium nie udostępnił innej informacji w tej sprawie na swojej stronie, ani w mediach społecznościowych. Klientom Banku Millennium pozostaje więc po prostu uzbroić się w cierpliwość, czekając na zakończenie prac serwisowych przez bankowców.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl