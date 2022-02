Białoruscy Cyberpartyzanci atakują kolej. Chcą pomóc Ukrainie

Jak czytamy w zamieszczonym wpisie, obecnie sieć Kolei Białoruskich jest sparaliżowana. Kolej przełącza się w tryb ręcznego sterowania, co z pewnością doprowadzi do opóźnień. Cyberpartyzanci zaznaczają jednak, że ich działania nie doprowadzą do sytuacji awaryjnych i wypadków - nie zagrażają bezpieczeństwu osób podróżujących pociągami.

W opublikowanym przez grupę hakerów wpisie pojawił się też apel do lokalnych partyzantów, by ci starali się sparaliżować kolej działaniami w terenie, a także odezwa do żołnierzy białoruskich. Cyberpartyzanci nawołują ich do "odmowy wykonywania rozkazów przestępcy" i przyłączenia się do jednostek ochotniczych zaraz po przekroczeniu granicy z Ukrainą.