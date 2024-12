Błąd 0x80049dd3 w Outlooku. Microsoft bada sprawę

Korzystający z Outlooka od kilku dni zwracają uwagę na kłopoty przy próbach zalogowania do swoich e-maili. Niektórzy bez wyraźnego uzasadnienia widzą na ekranie błąd 0x80049dd3, informację o braku dostępu oraz sugestię, że jedynym rozwiązaniem jest ponowna próba zalogowania w późniejszym terminie. To nieprawda - okazuje się, że niefortunny komunikat wystarczy po prostu zamknąć, a Outlook jak gdyby nigdy nic wyświetli później skrzynkę e-mail.

Nie zmienia to jednak faktu, że jest to ewidentny błąd, uciążliwy zwłaszcza podczas regularnego odwiedzania skrzynki - choćby zawodowej - w ciągu dnia. Serwis Windows Latest skontaktował się w tej sprawie z Microsoftem i jak się okazuje, producent przygląda się sprawie . Szczegóły nie są na razie znane i trudno szacować, kiedy można spodziewać się rozwiązania (dodatkowym wyzwaniem może być okres przedświąteczny związany zwykle z urlopami i wolniejszym reagowaniem na tego typu zgłoszenia).

Obecnie nic nie wskazuje również na to, by podobny problem dotyczył aplikacji mobilnych. Użytkownicy potrzebujący stałego dostępu do poczty, których wyskakujący błąd wyjątkowo denerwuje, mogą więc rozważyć korzystanie z Outlooka w pierwszej kolejności w tablecie czy smartfonie, przynajmniej do czasu rozwiązania usterki.