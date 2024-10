Blik będzie niedostępny. Zapowiedziano prace serwisowe

Blik planuje prace serwisowe swoich systemów w nocy od godz. 23:00 (12 października) do 5:00 (13 października) . W tym czasie nie uda się skorzystać z usług Blika w aplikacjach mobilnych w żadnym banku - brzmi ostrzeżenie VeloBanku na stronie logowania. To ważny komunikat dla każdego, kto planował korzystać z Blika w ten weekend w godzinach nocnych, na przykład podczas dalekiej podróży.

Aby uniknąć zaskoczenia przy kasie w sklepie, najlepiej wcześniej zabrać z domu kartę płatniczą lub sięgnąć po gotówkę. Warto pamiętać, że w przypadku niektórych banków, płatności zbliżeniowe Blikiem to jedyna forma realizacji płatności zbliżeniowych telefonem przy terminalu. W czasie prac serwisowych, przez sześć godzin nie będzie można siłą rzeczy skorzystać również z tej opcji.

Chociaż ostrzeżenie o niedostępności Blika to komunikat z VeloBanku, należy pamiętać, że Blik to wspólna usługa dostępna w aplikacjach wielu banków. Jak więc wspomina sam VeloBank, prace techniczne po stronie Blika poskutkują niedostępnością usługi u każdego, bez względu na to w którym banku ma konto i z jakiej aplikacji korzysta.