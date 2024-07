Cel: użytkownicy Netfliksa. Oszuści sprytnie to wymyślili

Trwa właśnie kampania pishingowa wymierzona w subskrybentów Netfliksa. Oszuści ponownie liczą na to, że uda im się zdobyć wrażliwe dane użytkowników Netfliksa . W tym celu rozsyłane są wiadomości e-mail o anulowaniu subskrypcji.

Co znajduje się w środku? Jak widać na załączonych zrzutach ekranu, oszuści stworzyli stronę imitującą Netflix, która prosi użytkownika o zaktualizowanie swoich danych. Po kliknięciu w "Odnów subskrypcję" następuje przekierowanie użytkownika do fałszywego formularza .

Oszuści liczą na to, że internauta wypełni wszystkie pola swoimi danymi, włącznie z numerem karty, datą jej ważności oraz kodem bezpieczeństwa. Podawanie tych informacji to gotowy przepis na tragedię, za którą najpewniej z własnej kieszeni zapłaci osoba udostępniające te informacje. Kradzież pieniędzy to główny cel internetowych oszustów.